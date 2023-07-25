张竞：台湾总统能进中南海？

2015年11月7日，两岸领导人在新加坡会面，其实已为后续高层互动开启先例。假若赖清德脑袋清楚，有本事看透问题，具备处理两岸关系之智慧与勇气，就应该将目标指向中南海，那才是正本清源解决问题关键所在。

台湾社会明年年初进行中华民国中央公职人员选举，目前选战逐渐升温；代表民主进步党出马竞逐大位，并被各方定位成坚定台独支持者之现任副总统赖清德，日前语出惊人公开声称：“当台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。”此言一出立即引发强烈媒体效应。

结果不出意外，马上情势峰回路转，有媒体指出，美方官员透过管道，希望能澄清赖清德发言内容。不论此项新闻内容真实性如何，最后必然成为台湾朝野政治攻防时可用的弹药，同时亦会在官方坚决否认，在野政党穷追不舍的过程中，逐渐被选战后续波澜所掩盖，但赖清德发言显现他对两岸情势与问题本质缺乏判断能力，更无智慧与勇气处理争议矛盾。

多年来，台湾独派被北京认定是“倚美谋独”，而赖清德要以台湾总统身份走入白宫，作为获得政治加持，取得台独政权正当性之关键指标，正是坐实北京对此指控的罪名。但赖清德没有想通，华盛顿与北京若要继续维持往来互动关系，曾经白纸黑字写下，同时不断在面对北京时所重申之政治承诺，其实已明确表达华盛顿绝对不会为台独背书。赖清德此时仍在期待借由总统身份走入白宫，来获得美国为台独背书，政治判断能力确实相当低劣。