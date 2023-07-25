张田勘：无糖饮料还能喝吗？

从评估的证据取舍来看，国际癌症研究机构应当参考和采用数十年来高质量的科学研究证据，避免选择低质量的科学研究结果，以免误导消费者。同时，关于阿斯巴甜在内的甜味剂的致癌性，更需要因果关系和直接关系来证实，而不是引用相关关系。而且在相关关系方面，还要排除假相关关系，并要考虑是唯一相关关系还是多种相关关系，才有说服力。

世界上最常见的人工甜味剂之一阿斯巴甜（Aspartame），被世界卫生组织（WHO）下属的国际癌症研究机构（IARC）列为“可能对人类致癌的物质”。消息一出，引发哗然。

IARC此举影响重大，其中引起的最大疑虑是，市场上含有包括阿斯巴甜在内的其他人工甜味剂的饮料和食品，还能食用吗？当然，其他的巨大影响还包括，可能造成WHO、IARC与食品行业和监管机构的矛盾和对立。

现在，一个可以得出的结论是，即便IARC把人工甜味剂列为“可能对人类致癌的物质”，含有人工甜味剂的所谓无糖食物，还是可以食用的。根本的理由在于，剂量才能决定一种物质是否有毒或是否致癌。而且，即便是某种物质致癌，还要看到，这只是食物中的一种，与人们所食用的其他物质比较起来，无糖饮料所占的比例相对较小。此外，致癌和患癌还有其他的大量因素，如生活方式、遗传因素等。