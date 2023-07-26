就在纷扰叫人恶心的世事不断传来之际，新加坡迎来今年度的种族和谐日（7月21日）。我们都知道，这一天旨在唤起我们的戒心，莫忘1960年代的种族流血冲突。要知道，在平静的表面之下，我们这个多元种族、多元宗教和语言的社会，仍有诸多的暗流在涌动。

6月28日，也即回教徒（穆斯林）的哈芝节（宰牲节）前夕，瑞典警方批准示威者在斯德歌尔摩主要回教堂外举行示威活动，并焚烧《可兰经》（《古兰经》）。示威活动的申请者据说是一名来自伊拉克的37岁难民莫米卡（Salwan Momika）。他倡导瑞典禁止《可兰经》。示威当天，他除了焚烧经书，也焚毁了两面伊拉克国旗，引来回教国家群起声讨。

据西方媒体报道，瑞典警方本来拒绝示威申请，但后来瑞典法院推翻了警方的决定，并称这些决定侵犯了该国保障的言论自由。瑞典首相克里斯特松在记者会上说，“这是合法的行为，但却不是合适的行为”，还补充称，有关焚烧《可兰经》的示威活动，决定权将留给警方。同样的焚经事件上周末也在丹麦发生。北欧国家瑞典、丹麦和挪威都有法律保护言论自由，因此，在它们看来，焚经并不犯法，也不是什么亵渎宗教的行为。

但在我们看来，这是可怕的事，也匪夷所思。试想，如果有人以牙还牙，焚烧《圣经》，那也应属合法，但不知又会引起怎样的反应？罗兰夫人说：“自由，自由，多少罪恶假汝之名以行！”今天瑞典人、丹麦人对自由的看法，似乎更多的是反映了价值观的错乱。莫米卡在7月20日再次在斯德哥尔摩的伊拉克大使馆外践踏《可兰经》，虽然没有点火焚烧，但仍引发回教世界的谴责与抗议。伊拉克也宣布驱逐瑞典大使和召回驻斯德哥尔摩代办，并且中止了瑞典大企业爱立信在伊拉克的经营许可。