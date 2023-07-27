林原：“洪森体制”下的共产党转型

在当前的“洪森体制”下，新政党可以成立并参加选举，若不会威胁人民党“一党独大”格局，其发展也会被容忍。这些揭示了“洪森体制”与当前中国政治体制的部分区别所在。中国的政治体制改革，或许可以借鉴柬埔寨某些经验教训。

洪森及其领导的人民党在刚结束的柬埔寨选举中获胜。这是缺乏竞争也少悬念的选举。依据初步统计结果，人民党未像2018年选举那样获得全部国民议会席位，但也赢得120席，剩余五席归奉辛比克党。

当今的柬埔寨，毫无疑问人民党一党独大。人民党前身是1951年6月成立的高棉人民革命党（后改名为高棉劳动党、柬埔寨共产党）。1979年1月，已脱离柬埔寨共产党的洪森等人参与重建人民革命党，其后宾索万、韩桑林、谢辛先后任该党主席。洪森从1985年开始担任首相（部长会议主席）一职，但他直到2015年在谢辛病逝后才当选人民党主席。

目前有种说法是：洪森的首相一职由其长子洪马内接掌后，他仍会留任人民党主席（编按：洪森刚宣布辞去首相，将由长子洪马内接班，他自己留任党主席和国会议员）。这应有利于政权平稳过渡。本年3月17日，洪森委任次子洪马能上将为陆军副司令。洪森家族及其亲信在新布局下，能继续掌控柬埔寨党政军大权。