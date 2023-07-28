从中国到英国，我的心理自由之路

作为1970年代出生的女性，我的成长心理历程经历从传统中国社会教育（正直与道德），到受中国媒体引导的一切向钱看的强大诱惑，所幸经历英国社会的教育，再度回到正轨，做一名自尊自爱自强的正常人。

出国前，我在广州电视台做过主持人。最近因为中国前外长秦刚失踪及他与一名电视女主持人的绯闻在网上被热议，我觉得应该写些什么。

我母亲经历过文革，她与大学同学和同事，大都是争取自强与自立的一代。过去几十年，中国女性对于金钱与权力的崇拜，是前所未有的高涨。自尊被抛弃，笑贫不笑娼反倒成了社会共识。被这样奇怪的社会思维引导，道德已不再具有束缚力，女性行为如何出奇和出轨，在中国社会似乎都有容身之地。与其谴责女性个人，不如责怪社会制造的怪圈引力太强，女性往往被卷入。

我的个人路径正好与中国走向相反。在英国，我逐渐见识到社会对性别平等的追求，意识到英国女性高涨的社会地位与独立意识。成为电视明星主持的女性，自己就是社会监督政治力量的重要一分子，政治人物反倒须要和媒体人搞好关系。因为多年男女平权运动，以及近年反性骚扰#MeToo运动的崛起，我在英国听过的性丑闻，绝大多数都是男性政治人物或媒体明星侵犯男童（因为成年男性侵犯男童曾经是新生事务，不太受到舆论关注）事件在几十年后东窗事发，因为没有男性再敢碰女人——如今碰一下女人或男人大腿，用带有一点色情味道的词语和下属开玩笑，都是性骚扰范围。那些在中国被视为绅士的用语，如“女士优先”、用餐时为女士拉椅子等等，都是过时语言与行为，甚至有性别歧视意味，因为那是英国男性社会的主导用语，现在不再适用。