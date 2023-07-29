于时语：常春藤名校“传承录取”面临危机

对大部分中上阶层，一生同床共枕的对象可能无数，配偶更可以离婚再娶，但大学母校却只有一个，因而形成了非常专一的忠诚对象，程度甚至超过对亲生父母（尤其是离异的父母）。对于传统亲情压倒一切的华人，这是须要格外领会的美国文化特征。

美国大学尤其是常春藤名牌大学，在招生时照顾黑人等少数民族的“平权”政策，在今年美国独立节前夕，被最高法院判决违宪，引起了不小的风波。其实20年前，最高法院已经表明，“平权”招生是时效有限的历史“纠偏”。如今保守派大法官占绝对多数，这一政策被废除不出意料。

但是，这一不利弱势群体的判决，也引起对美国名牌大学照顾校友子女的“传承录取（legacy admission）”传统政策的舆论和法律反弹，因为后一政策的获益者，主要是富有白人家庭。

7月24日，哈佛大学的三位经济学者发布一项大数据研究结果，展示具有同样“高考”高分成绩的美国中学毕业生群体中，申请八所常春藤大学加上芝加哥大学、杜克大学、麻省理工、史丹福大学的录取率，与家庭财富水平的关系是：最富有1%家庭子女的名牌大学录取率，高出平均值三分之一强，而顶尖千分之一巨富子女的录取率，更高出一倍。研究者把“传承录取”定为这一不公平现象的罪魁祸首。《纽约时报》同日便作了专题报道，加剧了舆论声浪。