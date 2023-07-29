李玉林：高考录取的“张雪峰效应”令人担忧

近日以来，中国各省陆续公布本科阶段的投档表，今年各学校各专业的招生情况一目了然，变化之大令人咋舌。以山东省为例，过去招收考生位次最靠后的一些学校（位次20几万以后），大部分都是口碑较差的民办高校，今年却不乏大连外国语大学、天津理工大学、华北理工大学、江苏师范大学、吉林师范大学、沈阳工业大学、内蒙古大学等等普遍公认不错的二本、一本甚至双一流公办高校，这些学校招收的最高位次专业和最低位次专业差，竟然普遍都在120分以上，有的还在150分左右，十分罕见。

同一所高校，为什么不同专业间，分差如此之大？原因恐怕多半要落到号称“专业报考老师”的张雪峰身上，因为这些学校的最低位次专业，大部分都是翻译、日语、俄语、朝鲜语、阿拉伯语等被张雪峰看低的小语种专业，而被张雪峰吐槽最多的新闻、市场营销等，也都普遍下滑，有的是断崖式下跌。以山东大学为例，新闻传播类专业位次从去年的7907名，直接降到14321名，下降6000多位次。让人不得不感慨，张雪峰功力之深，以一己之力，让中国的高考录取，实现前所未有的大变化。

众所周知，中国经济复苏乏力，疫情给消费带来“伤痕”效应，家长们普遍从现实考虑，进行专业选择，这也无可厚非。但如此普遍地遵循一个人的观点，将所谓的没有专业壁垒的专业集体放弃，这也足够令人担忧。毕竟报志愿本质上还是个人的事儿，应该根据个人的爱好、擅长、性格特质等进行选择。学习一个专业，从事一门工作，首先应该是个人喜欢，能够愿意投入精力去做，才能做得好。这样最基本的原则和道理，现如今竟然也面临着挑战，不得不说，志愿填报的现实主义有点过头了。