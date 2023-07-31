徐海娜：借他人酒杯浇自己块垒的“骂人”歌

为什么这样一首骂人的歌能迅速走红？我想离不开两大因素，一是歌词的诠释有无限可能性；二是契合了时代的大众心理和精神需要。甚少人留意专辑简介已经说得非常明白，以古讽今的意图。

最近，一首叫《罗刹海市》的歌在网络上引起了“现象级”的传播和解读热潮，连不怎么关心歌坛和娱乐新闻的人也会在社交媒体上与之邂逅。这首歌是中国西域歌手刀郎沉寂多年后，推出的原创新专辑《山歌廖哉》中的一首，歌词取材自清代蒲松龄的《聊斋志异》。细读歌词，几乎全篇都在“骂人”。这首“骂人”的歌为何能被广泛接受和迅速走红呢？

《山歌廖哉》封面介绍中说：这本专辑是“结合了聊斋文本与民间曲牌印象的主题概念专辑”。“廖哉”谐音“聊斋”，那为啥叫“山歌”？介绍中这样解释：“书契以来，代有歌谣。自楚骚唐律，争妍竞畅，而民间性情之响，遂不得列之于诗坛，于是别之曰‘山歌’”。简介中说，虽然聊斋可以令人管窥不属于我们的那个时代，“然以我观物，故物皆著我之色彩，每个时代都有自己的图样，本专辑的十一首作品则是属于这个时代的山歌。”众人都将精力放在解读歌词上，甚少人留意这篇简介其实已经说得非常明白，自命“山歌”的取态，“民间”的定性，以古讽今的意图。

《罗刹海市》本是《聊斋》中的一篇，写的是一个叫马骥的青年，误入罗刹国，后来又离开罗刹国，去了海市和龙宫，与龙宫公主成亲后又返回人间的曲折故事。刀郎的歌主要取材自这故事的前半段，重点说的是马骥在罗刹国的所见所闻。“罗刹”是梵语音译，指恶鬼。元朝马端临撰《文献通考》里记载的罗刹国民是：“朱发黑面，兽牙鹰爪，作市以夜，昼则掩面。”到蒲松龄笔下时，罗刹国是一个“以丑为美”“以俗为雅”的国度。该国的相国“双耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如帘。”有官职的人都“狰狞怪异”“然位渐卑，丑亦渐杀”，也就是说这里美丑颠倒，相貌越丑的人官位越高。马骥是一个青年才俊，善歌舞，也善诗文，为谋生而选择出海经商，遇难流落到了罗刹国。一次酒醉，他“以煤涂面作张飞”，收留他的主人深以为这才是美的，便劝他涂面自污，曲意逢迎，之后觐见国王，才得以被封为大夫。