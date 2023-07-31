王傢靖：人情是学习华文的出发点

我是一名30岁的纪录片导演，也是今年O水准的考生。虽然我以前是读华文B（CLB）的学生，但过去一年半付出了努力，制作了一个自我挑战的TikTok系列，让观众关注我在日常生活和工作活动中使用华文。这段学习过程提高了我的华文水准，也让我更了解怎么继续激发对华文的兴趣与推动力。在这篇文章中，我想分享一些观察和体验。

首先，我认为我们的出发点在哪儿，我们的推动力就在那儿。16岁的我对华文完全没有兴趣，为了减轻O水准的压力，宁可不考华文O水准考试。当时我认为华文程度不理想的问题不太棘手，但也接受以后必须承担的后果。我在过去这几年发奋图强，努力实现当纪录片导演的梦想，采访了至少100个人。我国社会有不少善于以华文沟通的华人，可惜我当时的华文水准不足，导致错过许多有趣的人生故事的采访机会。因此，以这个作为出发点，我决定要把华文学好。为了不重蹈覆辙，我在2022年1月开始提高华文水准，努力克服这个缺点，掌握未来的机会。

当然，找到推动力不代表就知道接下来的路该怎么走。虽然亲戚朋友对于华语学习方式，纷纷提出不同的看法与建议，但我认为必须根据个人的性格与兴趣，才能找出最适合的学习方式。例如，身为纪录片导演，我最喜爱的是听别人的故事。这促使我制作与本地华人历史与文化有关的TikTok系列，用我的创造力寻找有趣的学习方式，克服语言上的挑战。