庄凯峰：人工智能时代已到来

我们高估了人工智能的短期影响，同时低估了它对我们生活和经济的长期影响。我们将迎来一个激动人心的未来，所有人都有强大的工具可用。编程语言将使更多人可以编写程序。LLM是编程语言的进化终点，任何能用母语交流的人，都可以让机器为我们工作。

有一种观点认为，我们所看到的人工智能发展，只不过是过去20年机器学习的延伸。除了ChatGPT，市场上还没有其他的人工智能产品。

但这回可不一样。目前已出现两种重要的模型——一种是图像扩散模型，如Midjourney和DALL-E 2，它们拥有文本生成图像的强大功能；第二种是使用“变换器”（Transformer）架构的大型语言模型（Large Language Model，简称LLM），它能生成连贯流畅的文本，并根据思维链（chain of thought）和逻辑推理提出见解。

阿格拉沃尔（Ajay Agrawal）、戈德法布（Avi Goldfarb）和甘斯（Joshua Gans）合著的《权力与预测》（Power And Prediction）一书，将人工智能的应用与电力的应用做了比较，揭示了人工智能的应用情况。尽管爱迪生在1879年就发明了第一个灯泡，但大规模应用却花了很多年——20年后，只有3%的家庭和寥寥无几的工厂使用电力。然而，电力一旦普及，经济就起了翻天覆地的转变，并大大改变了工厂的组织方式。