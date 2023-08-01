最近，越南政府下令串流媒体平台停播中国爱情电视剧《向风而行》，理由是剧中出现中国用来标示南中国海主权的“九段线”地图。越南文化部7月10日文告称，审查人员发现《向风而行》其中九集有多个镜头出现“九段线”地图。当局已要求美国串流平台网飞（Netflix）和越南电信运营商FPT电信公司在24小时内下架这部39集的电视剧。FPT电信公司随后宣布已撤下《向风而行》。该剧于去年底在中国首播，讲述航空公司职员的故事。

另一方面，菲律宾审查机构则已批准好莱坞电影《芭比》上映，并解释电影中地图备受争议的部分，其实只有八段虚线，与中国用来标示南中国海主权的“九段线”无关。菲律宾审查委员会说，这与之前因为地图有争议而被要求下架的中美合作动画片《雪人奇缘》（Abominable）和美国影片《神秘海域》（Uncharted）不同。

美国普利兹奖得主、能源专家丹尼尔·尤金在《全球新版图》（The New Map）一书中说，“九段线”也称为牛舌，是中国地理学家白眉初1936年为《中华民国建设全图》所绘制的一幅地图，其中包括一条U型线，状如牛舌，沿南中国海海岸线蜿蜒而下，几乎到达荷属东印度群岛，也就是现在的印度尼西亚。白眉初说，这条线内的一切都属于中国，并在注释中坚称，南中国海是“中国渔民居住之地，主权当然属于中国”。