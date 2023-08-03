郑杰忆：北约向东转？焦点仍在欧洲

立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）的广场挤满人，蓝黄背景舞台上的乌克兰总统泽连斯基犹如摇滚明星，他说：“乌克兰的未来在北约。”在立陶宛举行的北约高峰会部分会场里，同样有着蓝黄装饰，但这是在欢迎国旗同样以蓝黄为底色的瑞典，在土耳其同意后，瑞典将成为北约第32个成员。至于仍与俄罗斯交战中的乌克兰，未来在北约，但时间未定。

波罗的海成北约内海俄罗斯总统普京曾说，芬兰若没有加入北约，他从边界看过去，是个邻国，但若芬兰加入北约，他看到的是敌人。俄国认为，冷战结束后持续东扩的北约危及自身国家安全，在入侵乌克兰前夕，普京甚至提出北约边界必须退回1997年状态的荒谬主张。然而，他鲁莽的决定和发动残酷的战争，却制造了更多敌人，把芬兰和瑞典推向北约的怀抱，在瑞典正式加入后，波罗的海犹如北约的内海，俄国的军事活动动辄得咎，俄国与芬兰接壤的1300公里边界，也成为北约防卫的前线。

乌克兰在2019年把加入北约写入宪法，芬兰和瑞典则是长久保持中立，对加入北约向来三缄其口，留下回旋的空间，如今两国捷足先登。“北约接受新成员的核心原则是，这个新成员让北约的安全更有保障，”位在罗马的北约防务学院基金会（NATO defense college foundation）主任波利堤（Alessandro Politi）向笔者表示，即使战事结束，乌克兰仍须要把苏联标准的防务体系转型为北约标准。相较之下，芬兰和瑞典的武器长年来向北约标准看齐，并参与北约任务，芬兰拥有30万后备军人、强大的空军，瑞典的海军实力不容小觑，两国分别有诺基亚（Nokia）和易利信（Ericsson）两大科技企业，先进的通讯技术，有助于北约在网络和资讯战取得优势。