张森林：反贪腐是治国利剑

无论是贪污案件或是严重刑事案，当局都一如既往地显示出强烈的肃清意识。正是这种严刑峻法，对原本有意作奸犯科的人，起到震慑和恫吓作用；也正是由于严刑峻法，对绝大多数安分守己的国人来说，带来社会安定之感。

钱财是人格的试金石与照妖镜。2023年年初，全球2022年度廉洁排行榜出炉，新加坡以83分与瑞典并列全球第五名。新加坡是亚洲唯一上榜的国家，也是唯一连续10年跻身排行榜前10名的亚洲经济体。排在新加坡前面的是丹麦、芬兰、新西兰和挪威。

新加坡成为廉洁国家的美誉是如何铸就的呢？2012年9月，建国总理李光耀在贪污调查局成立60周年庆典上所说的话，或可回答这个提问：“经过这些年，我国已建立一个有效的反腐框架。而领导者的清廉必须是毋庸置疑的。他们必须秉持和其他部长以及下属同样高标准的诚信，因为我国不会容忍贪腐。”（郑景祥《李光耀：廉洁关键在坚定政治决心》，2012年9月19日《联合早报》）

政治决心英文就是“political will”。李光耀领导下的政府，不单把廉洁作为选拔政治精英的首要条件，且有严格的品德考核与行为跟踪机制，一旦发现官吏有贪腐行为，无论官阶大小，涉及金额或价值多寡，一概严惩不贷。