金建国：中国经济问题从来不是经济

梳理中国“政治决定经济”的发展脉络，是为了强调执政党领袖的执政理念始终如一，就是维护党的利益，维护中共继续带领中国奔向共产主义的奋斗目标。只是不同时期，侧重点不同，但没有本质差异。这是观察中国经济最重要的视角，中国经济的最大变量是政治。

西方国家非常关注中国经济增长趋缓，众多中国人都能感受到中国经济形势对自己的影响。中国市场期待政府出台各类刺激政策，唯独不去议论中国经济从何而来与何去何从是由什么决定的？

1949年以来的中国经济轨迹从来不是经济推动，而是执政党的政治推动的。执政党政治利益决定其坚持的理念，理念决定了执政党确定的目标，目标决定执政党通过政府制定的政策，政策实施影响了经济。中国社会是生产关系决定了生产力，上层建筑决定了经济基础。这是马克思主义中国化的创造性成果。

过去中国经济是政治决定1956年中国大地掀起的社会主义改造运动，用三年时间改变了中国的生产关系，确立城市的全民所有制和农村的集体所有制，私有经济基本上被消灭干净，即使留有一点小手工业的私有经济，也必须接受党的领导。中共在中国建立了社会主义经济，确切的说法是共产主义第一阶段，或初级阶段。这个经济方式不是生产力自然演进的结果，而是党按照马克思主义的设想、以苏联为榜样建立起来的。中共给人民描绘了一幅宏伟蓝图，于是有了创造历史的动力。