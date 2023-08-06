严孟达：李总理交棒前的最后功课

在“法”与“理”面前，政府必须秉公处理，但在“情”字上，即使是对任何具有高度政治情商的从政者，都是一项严峻考验。

8月3日星期四，《联合早报》封面头条大照片，显示李显龙总理在国会发表部长声明，就交通部长易华仁遭贪污调查局调查，以及前国会议长与议员因婚外情辞职一连串丑闻，回应议员的有关问题。照片最吸引我的是，前座部长和后座议员几乎个个垂下头，让人感受到当时国会议事堂里的凝重氛围。



在紧绷的气氛中，工人党党魁毕丹星口中突然冒出一个建议：本届政府行为有缺失，总理可考虑委任道德顾问，来面对当前政府和政治治理的复杂状况。不知他是跟自己开个玩笑，还是在于调侃政府。若是开自己的玩笑，他应该先在工人党中委委任一个“训育主任”，监督党领导层无论是谁都不可撒谎，已婚者不可偷吃糖。



毕丹星若是为了调侃政府，这一招效果倒也不错。中国自古便有“清官难断家务事”的政治智慧，现代清官即使改个名字叫“道德顾问”也成不了事。前议长陈川仁与前议员钟丽慧婚外情的丑闻拖沓两三年后，总理才采取行动。总理的解释是他希望给予当事人尽早了断的机会，否则事件一旦暴露，就会严重伤害他们的家人。总理以减轻家人的影响为出发点，但他的宽容并没有得到应有的回应。