团结政府能否阻挡绿潮壮大？

这场选举至关紧要，选民却又在观望当中，是否意味着朝野因此胜负概率各半？就整体而言，希盟和国阵要继续执政雪槟森三州是没有问题的。当然，最稳定的往往可能也是最危险的。

随着提名日圆满落幕，马来西亚的六州选举已经正式开打。然而，尽管有570名候选人竞争雪兰莪、槟城、森美兰、吉打、登嘉楼和吉兰丹州的245个议席，但截至目前为止，民间的反应仍然相当淡静，候选人铆足全力四处拉票，也难以炒热选战氛围，出席希盟、国阵和国盟政治讲座的群众也忽多忽少，让舆论难以掌握当中的政治风向。当然，这不是马国选举首次出现的状况，因为在去年大选的竞选初期，坊间的反应也是如此。

因此，有论者担忧，此次六州选举或许会迎来超低的投票率，而偏低的投票率不只会影响执政雪、槟、森三州的希盟政权，也同时会冲击吉、登、丹三州的国盟政权，因为投票率低所导致的票数锐减，会大大影响原本胜算较高的阵营，进而为他们增添“意外败选”的变数。不过，2018年和2022年大选经验告诉我们，这种对选举的冷淡，有时未必是因为选民的投票意愿低，而是还在观望，特别是马来选民，他们一般不愿意太早对外展示自己的投票倾向。

当然，选民之所以谨慎，是因为这场选举不只会决定六州政权的归属，也将决定安华所领导的联邦政府，在未来三年里的政权稳定性。如果希盟和国阵在结盟后依旧阻挡不了国盟“绿色浪潮”的壮大，在六州选举之后，巫统主席阿末扎希很快就会在党内遭遇亲国盟势力的逼宫。在这种情况下，已被扎希在党选时压制的前首相依斯迈沙比里、前高级部长希山幕丁等“部长派”领袖，将有机会重新集结，再掀党争，导致巫统与希盟在联邦政府级别的合作生变。