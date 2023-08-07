“自主限关”论一周年记

神秘的“中国历史研究院课题组”于2022年6月25日在《历史研究》上发表的《明清时期“闭关锁国”问题新探》（以下简称《新探》）一文，同其他学术论文一样，并未引发公众关注。直到8月25日，中国历史研究院微信公众号全文转载，一石激起千层浪。《新探》认为，明清国策并非“闭关锁国”，而是“自主限关”，具有维护国家主权、防范西方殖民侵略的历史合理性。

一时间，改革开放终结、计划经济重启、中国“朝鲜化”、重新评价邓小平、发动第二次文革等流言蜚语，甚嚣尘上。有中国政治投机者公然主张民营经济退场、以“人民经济”取代市场经济；也有海外人士炒作中国对外开放的基本国策即将终结的论调。双方政治动机虽相悖，但不约而同地从紧张的政治气氛中，读出了《新探》的弦外之音。

舆论漩涡之中，有人辩称“影射史学”不可取，过度解读无必要。但在中华人民共和国史上，从1951年批判《武训传》运动到1965年姚文元《评新编历史剧海瑞罢官》，以史论政早有先例。更何况《新探》并非就史论史，直言：“站在今天的角度看，是否开放、如何开放、开放范围多大，属于国家主权范围。”人们不禁要问，中共二十大后，中国是否开放、如何开放、开放范围多大？《新探》将“闭关锁国”一词的流行，归咎于1978年后改革开放的时代背景和对文革的反思，难免引发对改革开放终结和重新评价文革的联想。