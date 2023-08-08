陈国祥：美国媒体精英优越感作祟 ——论华邮指控早报事件

美国历来是自由与民主的世界典范，但本世纪以来，传统经典价值逐渐褪色，西方主流媒体对国际事务和社会事件的叙述方式，多从美国本位立场与国家利益出发，致使尊重异见与他国的多元价值观日益沦落。这种全球国家之间媒体流通的严重不平衡，半个世纪前即被称之为“媒体帝国主义”，在具体实践上则于今尤烈。

美国建国以来发扬光大现代文明，在多方面成为全球崇尚的典范，包括大众传播专业义理的实践。美国怀抱推广现代文明的使命感，确实有无可比拟的优越性，但许多美国精英因之产生高人一等的优越感，甚至形成单一性的价值标准，以为世间只有自己奉行的价值观与理念是正确的，其他国家及人民必须效法遵行，否则就是落伍或是错误。另一方面，美国精英普遍将美国利益无限上纲，以为美国的利益就是世界的利益，美国所走的方向是普天下唯一正道，世人必须跟进遵循。

近日有关《华盛顿邮报》和《联合早报》之间的争议，虽不全然是无事生非，但深究到底，关键肇因纯然是美国精英优越感作祟，将他们信奉的价值理念套量在外国媒体身上，甚至将美国利益拔高为普世利益，其他国家及媒体必须跟进，否则就是专制国家的附随者。

华邮猎巫猎到新加坡当前美中战略对抗方兴未艾，美国举国上下浸染在抗中狂潮中，所有未纳入这个大潮的重要机关与个人，无论是国内外，都成为追究讨伐的对象。这个狂潮的浮滥情状，正如《联合早报》副总编辑王彼得一语道尽，今时已是“一个非友即敌，甚至没敌人也要找敌人的歇斯底里世界”，“西方媒体，纷纷进入到认知作战模式，并且不断在猎巫”。《华盛顿邮报》猎巫猎到新加坡，罗列了一堆片面证据，说《联合早报》已沦为中国政府的喉舌，甚至影射整个新加坡都站队到中国那边去了。《联合早报》对这项指控做了强力反驳。