郑春贵：安乐死适合新加坡吗？

我在病榻前只有听到奄奄一息的“救我”“我不能死”“停止我的痛”等等的声音，尚未遇到过“给我打一针死去”的要求。在死神面前，人的求生欲最强，都不愿意摧毁即使是一刹那的生存机会。

安乐死是一种非自然的死亡，由医生以最无痛楚的方式，协助病患结束生命。这个课题，近日又开始在新加坡热议起来。把安乐死视为处理生命临终方案之一的呼吁声，此起彼落，让人不得不正视问题的存在，和讨论的必要。

自20世纪以来，科学和医药发展突飞猛进，人类寿命延长了。接踵而来的是个人的生理、心理和肉体老化的诸多病痛和折磨，以及加诸于家庭的多重冲击；国家得面对人口迅速老化所带来的经济和社会负担。另一方面，人们对人权和病人自主权有更高的意识、认知和执行主控的意念。这个大环境促使人们对安乐死展开进一步探讨，亦合乎情理。

其实东西方文化对死的辩论，自古有之。西方医德先师希波克拉底（Hippocrates，生于公元前450年，卒于公元前380年）根深蒂固地立下“医生要保持对人类生命的最大尊重”的医德精神。安乐死一辞，在希波克拉底在世的时候，已经出现在一些希腊著作中，但其意不偏离对生命的尊重，没有今天字译里的“乐”的意思，没有非自然死亡的意图，追求的是无痛楚的生命终结，更接近中华文化的善终概念。真正以“乐”看待死亡的，是战国时代的庄子（公元前369年至公元前286年），他对妻子的死，鼓盆而歌。然而这也非刻意的安乐死。