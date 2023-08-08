朱明：华为为何卖阿根廷红酒牛肉

目前在阿根廷使用人民币已成企业常态，人民币交易在阿根廷外汇市场的占比，最近达到创纪录的28%，6月时最高仅为5%。玻利维亚政府亦宣布加入巴西和阿根廷的行列，开始使用人民币。这三个国家目前都由左翼政府或者中左翼政府执政。

很多人都知道华为是世界领先的通讯技术公司，但很少人知道华为还有个电商部门专门卖红酒、三文鱼、牛肉和奶粉。华为卖基站、卖手机、卖汽车都不稀奇，怎么会卖红酒和牛肉？

其实这跟华为的核心业务高度相关，采购红酒和牛肉的钱，是华为在海外卖基站收回来的销售款。华为在海外的很多业务，收款时很难收到美元欧元这种硬通货，因为项目所在国家如阿根廷可能就缺乏外汇，或者有比较严苛的外汇管制。为了做成生意，华为通常在评估后，同意买家以当地货币支付回款。但这些当地货币，币值波动比较大，又很难找到相应的汇兑或保值业务银行，如何低成本解决销售回款的保值需求，是华为财务部门的难题。解决方案也很简单，华为公司以当地收到的货币，支付当地所有开支，剩下的部分采购当地产品，运回中国销售，兑换成人民币。

从宏观角度讲，这不是有效率的交易行为。它的升级版是什么？就是最近中国和阿根廷新签署的人民币与比索互换协议，让阿根廷以获得的人民币，偿还国际货币基金组织（IMF）的债务。6月最后一天，阿根廷用人民币偿还了IMF的10亿美元外债。阿根廷经济部长马萨感谢拉美开发银行的支持，并特别感谢中国政府提供的帮助。