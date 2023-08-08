林原：泄洪、分洪与涿州水灾

此次中国河北涿州水灾非常严重，原因是什么？如果仅因暴雨，较严重状况下会出现内涝，但造成损失是有限的。涿州的现实情况是全城大部分被淹，原因与流经该市的北拒马河发洪水有关，且涉及泄洪、分洪等问题。

《环球时报》前总编辑胡锡进批驳了“北京房山区泄洪而淹了涿州”的说法。他发在微信公众号的《涿州“为保北京而分洪”被淹？大家莫信这种反常识的讹传》一文中说：“从没听说拒马河上有大型水库，有的话也会是规模很小的。房山是此轮暴雨受灾最严重的地区之一，那里的河流、洼地、小型水库和水塘全都被洪水蓄得满满的”“拒马河河道的形成肯定不止千年，上游满溢出来的洪水必然会沿着该河道向下游行泄，北京市根本没有能力对那些拦蓄不住的洪水进行最后阻挡。”他的看法是否有问题？

《华夏时报》2014年5月所发文章《正在消逝的拒马河》提到了胜天渠大坝、紫荆关三级水电站以及野三坡景区的“野坝”：“（胜天渠）大坝靠山一侧，一道宽约2米的水渠将拒马河水引到房山，经过净化后被输送到燕山石化作为生产、生活用水”“（拒马河）经紫荆关引水枢纽五一渠，过紫荆关三级水电站，流入安各庄水库”“野三坡景区管委会主任证实，景区共有17个拦河坝，每个都高一两米。经过层层拦截，原本300多米宽的河道，如今不到150米。”这些平日都会影响下游民众用水（包括灌溉用水），本次洪灾证实它们未在防汛抗洪中发挥积极作用。