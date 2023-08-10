张诚信：发展水平限制了对华免签国数量？

最新一期亨利护照指数（Henley Passport Index）显示，新加坡护照获得192个目的地的免签待遇，再次取代日本护照位列全球第一，来自欧盟和北美的高收入发达国家也占据前列。中国（大陆）护照排名第几？根据这份报告，只有80个国家和地区愿意对中国公民免签，这一数字排在第63位，似乎不算很低；但实际上，这个排名并不准确。

准确的排名应取决于有多少竞争对手强于排名参与者，而不能简单依照数值顺序。例如，如果A、B、C分数相同，而D的得分低于A、B、C，那么在四者中，D应该排名第四而非第二位，前者才反映了真实位置，但亨利护照指数会把D排在第二。如果按照这前一种思路修正排名，中国护照只排在全球第114位。

早些年，中国官方媒体和学者曾反思这一问题。2012年，《人民日报》曾转载外交学院夏莉萍教授的观点，即免签国数量一般取决于发展水平高低，更高的人均收入往往带来更多免签国。2014年，《环球时报》一篇社论指出，这是发达国家基于对中国发展水平的判断而做的决策，体现对中国非法移民的担忧。中国只有通过进一步发展，才能减少对外移民数量，逐步缓解此类担忧，最终获得更多免签国。到今天，在知乎等中文互联网社区，认为对华免签国过少是中国发展水平不高所致的观点，仍比较常见。