李卓佳：推迟小学放学时间 优化素质教育

素质教育可以在一定程度上弥补现有学校CCA设定存在的问题。素质教育强调集体学习、多样性和趣味性。开心玩耍也可以是素质教育的一部分。

新加坡现在的小学普遍是下午1时30分放学，回到家2时左右，到晚上9时睡觉，中间有7个小时的漫长时间。有学龄儿童的家庭，首先须要考虑安排人手照顾孩子。有几种常见方式：一是父母双方一个人放弃全职工作，至少用大半天来照顾孩子；二是请长辈帮忙，长辈须要放弃乐龄生活，继续为儿女的小家庭而辛苦；第三种方法是依靠女佣；第四种是把孩子寄放在托管中心。

方法看似多样，实际上都不理想。小学三年级以后，孩子可以参加学校的课程辅助活动（CCA）。一般一周一次，有的一周两次。除此之外，大部分下午时间，家长须要自行安排孩子活动，这任务并不简单。有的家长给孩子安排深广和才艺活动和补习，充分利用孩子课外时间。然而，这须要有厚实的经济基础，有的家庭每个月花费1000元，甚至更多，加上负责接送孩子的人如母亲、长辈或女佣等等，出钱出力，养孩子很辛苦。

新加坡流行补习，一方面是主观原因，家长比较怕输，把孩子推进各种各样的课外兴趣与技能班和补习班中。另一方面是客观原因，孩子确实有太多课外时间，不得不做点安排，以免沉迷电子游戏等。