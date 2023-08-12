川岛真：日本外交还能体现独特和灵活性吗？

日本的中东外交在历史上有着自己的“独特性”。一般来说，日本的对外政策被诟病为只是追随美国。确实，在军事安全保障方面，要以日美安保为本，所以日美关系是根基。但是，尤其在亚洲外交、能源外交方面，日本展现出与美国不同的独立外交路线。1970年代末伊朗伊斯兰革命后，在美伊关系恶化的情况下，日本也维系对伊朗的良好关系，基本上是因为要确保原油资源。日本如此的独立外交事例，在对柬埔寨等国的外交中也可窥见。

从这意义上来说，特别是在亚洲，日本有可能发挥与美国不同的作用。但由于受乌克兰战争等影响，安全保障问题越发受到重视，而且美中之间的竞争不断激烈化，经济安全保障也受到重视，“政经分离”变得尤为困难，另外，就因为安全保障受到重视，日美合作比以往更加紧密。这或许在某种程度削减了日本在对亚洲外交中的“独特性”。在这一点上，在沙特和伊朗恢复邦交问题上，中国做出一定贡献的消息，给日本带来冲击。因为日本原本会特别有意识地维系与美国交恶的国家之间的关系，设想着能间接地与美国保持关系。

当然，日本也不是没有意识到自己的独特性。例如，在印度太平洋这个概念上，日本认为要囊括经济活动，更具综合性的内容，并且重视开放性，而且还提倡重视亚细安版印度太平洋《亚细安印太展望》（AOIP）。即便如此，最近在重视安全保障的形势中，或对亚洲的外交上，日本却没有发挥出以往那样的灵活性。