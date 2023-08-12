伍庆玲：沙特妇女社会参与的变迁

在沙特，家族社会结构仍旧存在，家族支持对女性发展具有重要性。近年来在王室改革派推动下，妇女获得体育在内的求职机会。沙特妇女要跟上现代化的发展，须要行动起来，抓住机遇获得机会。

自从1973年依靠石油经济繁荣以来，被称为石油王国与伊斯兰盟主的沙特阿拉伯，妇女的生活方式一直备受外界关注。近年来由于萨勒曼国王推行新政，妇女的社会生活有很大改变。在《2022年世界银行女性、商业和法律报告》中，沙特得分比2020年提高了10分。今年1月5日，国际足联任命一位女国际裁判员——阿努德·阿斯马里（Anoud al-Asmari），她是国际足联宣布的国际专家组名单中八名沙特人之一。

沙特是一个传统文化与生活方式独特的国家，现代化走的是从传统游牧为主的部落社会，迅速跨越到石油工业化与城市化国家的道路。20世纪70年代，石油国有化使得经济结构开始发生巨变，依靠石油资源成为人均高收入的国家之一。

20世纪80年代的沙特，在西方人眼里是一个神秘落后的石油王国。1987年在波士顿出版的《沙特人：沙漠王国的内部》一书里，作者麦克德基（Sandra Macdkey）说：“沙特妇女是僵硬传统的受害者，这种传统认为男性具有神话般的优越，控制着为他们神话般的荣誉负责的妇女。”20世纪80年代，沙特是世界金融大国，交通和电讯技术水平发达，但男性就业率低，妇女就业存在限制，妇女美容美发店和女性电视播音员被取消，电视禁止播放女性的画面，女性职业被限定在教育和卫生保健。妇女不能够单独驾驶汽车，没有男性陪伴不能旅行。