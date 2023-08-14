张锐：欧美日企业倒闭潮的背后推手

危机管理式的救助政策，的确帮助了相关企业达到保命与续命的目的，但也使得不少“僵尸企业”得以苟延残喘，本该破产的未能及时出清，市场优胜劣汰功能受到抑制。很显然，现时欧美日企业的密集破产，实际就是一个被政策推迟的商业结果，是市场自我纠错与行业深度洗礼的一场微观重塑。

从美国到欧盟再到日本，时下三大经济体中的企业倒闭破产现象正愈演愈烈。不仅制造业批量倒下，服务企业也纷纷关张；不仅大中企业接连解体，小微企业也竞相出局；不仅初创企业大片歇业，成熟企业也集群停摆；不仅传统行业尸横遍野，新兴行业也白骨累累。

标普全球的最新统计数据显示，今年上半年美国具规模企业（资产介于200万美元至1000万美元）的破产数量达到324家，为往年同期的两倍之多。与此同时，笼罩在欧元区企业头上的破产乌云更为浓密，其中德国上半年的破产企业达8400家，破产申请数量创下20年来最高水平；法国仅第二季度的企业破产数量就达1万3200起。影响所及，整个欧元区企业的破产速度不会低于去年全年23%的增速。另据普华永道的研究报告，上半年英国企业破产总数达1万3000起，相比去年同期增长17%；来自东京商工调查发布的最新数据，继今年上半年破产倒闭数量达到4042家且同比提升32%之后，7月份日本破产企业又增758家，且已连续16个月同比增加。

按照标普全球的分析报告，过去15年，发达国家的企业随时可以合理地获得利率为4%至6%的债务融资，尤其是在美联储和英国央行将利率推低至零附近，以及欧元区和日本推行负利率的时期，企业融资成本更为低廉。宽松货币政策支持了欧美日企业十分顺畅的“举债经营”，也使得“借新还旧”模式得以延续，企业破产风险故而明显降低。