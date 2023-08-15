韩和元：经济发展如何影响民主进程——审视尼日尔、柬埔寨专制回潮

随着经济增长而来的是日益壮大的中产阶级队伍，带来更多经济安全，进而提高教育。教育程度的提高又使低层阶级学会看得更长远，国民意识也逐步中产化，政治观点也开始变得更复杂、更多元，也更接近渐进主义，这时民主政治才会趋于稳定。

近期国际上发生两件大事：一是柬埔寨完成了权力交接。洪森及其领导的人民党在选举中获胜，这是场缺乏竞争也少悬念的选举。随后，洪森宣布辞去首相，将权力让渡给长子洪马内，自己则留任人民党党主席和国会议员。早于本年3月，洪森还委任次子洪马能为陆军副司令。这种操作意味着这个国家，成功通过民主形式，达成了“家天下”的实质；二是当地时间7月26日，西非内陆国尼日尔突发军事政变。当日早些时候，尼日尔总统府卫队封锁了位于首都尼亚美的总统府，并扣押了民选总统穆罕默德·巴祖姆。数小时后，自称阿马杜·阿布德拉马内上校的政变军人代表，于尼日尔国家电视台宣读声明称，由于尼日尔安全局势持续恶化、政府对社会经济治理不善，他们决定推翻巴祖姆政权，接管国家事务。

其实，尼日尔、柬埔寨是道不孤的，君不见前几年的缅甸，也由民主国家突然回潮到军事专制政体。这类国家还可列一个长长清单，譬如：塞拉利昂、中非共和国、利比里亚、布隆迪……就是津巴布韦，也是在独立之初，在联合国和原宗主国监督下，组成民主政体，但其后逐步演变为穆加贝的个人舞台。美国著名政治学家亨廷顿和哈佛大学教授巴罗的观察是，这些国家无一例外，全都是穷国。问题来了，为何穷国的民主总是那么不具可持续性呢？

针对这个问题，学界已做过广泛的讨论。