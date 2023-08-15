臧世俊：从美国党争到信用评级下调的内在逻辑

国际评级机构惠誉8月1日将美国长期外币发行人违约评级，从AAA下调至AA+。这是继2011年标普之后，又一家取消美国AAA信用评级的主要国际评级机构。这次下调美债信用评级，是经过深思熟虑和有理有据的。

惠誉调降美国信用评级主要是基于以下四点：一是债务高企。惠誉预测，2025年美国联邦债务总额占国内生产总值（GDP）的比重高达118.4%，远高于39.3%的AAA评级中位数；二是政治僵局。虽然美国两党围绕提高债务上限的政治争吵暂时缓解，但潜在美债违约风险以及联邦政府财政治理能力差，正引发投资者越来越大的忧虑；三是中期财政挑战。未来10年美利息支出成本飙升、人口老龄化等社会负担加重，社会保障基金和医疗保险信托基金存在耗尽风险，使美国更加入不敷出；四是经济表现。在货币政策紧缩、财政支出空间不足背景下，美国经济会更加艰难。很显然，这四大理由完全可以站得住脚。

惠誉直指美国经济问题本质的做法，不仅引发美国资本市场动荡，而且触碰了美国官方的敏感神经。白宫新闻秘书说：“在拜登总统实现了世界主要经济体中最强劲的复苏之际，下调美国评级是不符合现实的。”美国财长耶伦称：“强烈不同意惠誉的决定，这是完全没有根据的。”