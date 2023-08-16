吴俊刚：谁是“定时炸弹”？

到底谁是“定时炸弹”，看来还没人说得准。从我们局外人的角度看，首先，两国都有各自严重的内部问题亟待解决。这些问题处理不好都是“定时炸弹”。其次，到底谁的制度优越，根本不必自吹自擂，或相互诋毁，更无须武力相向，或硬要改变别人的制度。因为，制度优越与否，最终只有时间才能证明。

8月10日，美国总统拜登在犹他州的政治筹款活动上说，中国经济增长放缓，失业率居高不下，达到退休年龄的人口超过劳动人口。他担心这个全球第二大经济体，会因此变成可能威胁全球其他地区的“定时炸弹”。他还补了一句：中国“陷入麻烦”“这是不妙的，当坏人出状况时就会做坏事”。

拜登还将中国的“一带一路”倡议形容为“债务和绞索”（debt and noose），因为参与国必须接受一些条款才能获得资金。从此，除了“债务陷阱”，西方语汇中又多了一个对一带一路的形容词。中国不仅是独一无二的战略对手，也是“坏人”一个。人们还记得，今年6月20日，拜登在出席加州的一场筹款活动时，称中国国家主席习近平是“独裁者”。

有人说，拜登有点痴呆，因此经常语无伦次，忘了外交礼仪。但也有人说，拜登是老练的外交家和战略家，是美国政坛的不倒翁，他的言语挑衅，肯定不是失言，而是别有居心。中方一时之间似乎也无可奈何。但所谓“一之为甚，其可再乎？”这种让人当众难堪的事情，岂可一再用于礼仪之邦身上！为战略考量，北京虽然忍气吞声，但暗地里肯定咬牙切齿。