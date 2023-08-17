伍国：美国“白左”思潮辨析

在我看来，白左的立场和姿态，对平衡美国根深蒂固的保守主义和民粹主义至关重要，也有助于大学生扩宽眼界，培养社会正义意识、环保意识，以及一定程度的同情心。但在具体实践中，白左也有一些过犹不及之处。

今年2月，我收到一封《联合早报》英文网刊“思想中国”（ThinkChina）的美国读者的邮件。这位读者自称是居住在美国亚特兰大的白人女性，她在邮件中想要得到一个答案，即我本人如何看待来自中国的第一代移民。这位读者自称大约50%的邻居是第一代华裔移民，都受过良好教育，在科技领域获得美国相关学位并从事技术工作。

她的疑问主要有两点：第一，为什么受过高等教育的华裔移民如此反感非法移民，是否因为自己是合法移民？第二，为什么这些华裔移民使用“白左”（此处她用了汉语拼音baizuo）这个“pejorative slur”（带贬义的辱骂）来描述她所认为或自认的“关注社会正义的白人进步主义者”（white progressives who care about social justice），以及为什么中国移民仇恨白左？

后来，我发现如何看待白左这个问题也来自我家人，即定居澳大利亚墨尔本十余年的亲姐姐。家姐参加了一些跨国志愿者活动，从事临终关怀，在几个微信群里接触到一些主要定居美国的华裔新移民，也感受到对白左浓浓的鄙夷和仇恨，因此她也很想知道定居美国20余年的我如何看待白左。