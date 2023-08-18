陈庆珠：动荡世界中的小国

我想指出重要的一点：东南亚国家看中国的方式和美国不一样。我们与中国之间都有这个那个问题，但是我们不把中国看成是敌人或者对手。亚细安国家都会同意，中国有继续发展的权利。事实是，美国无法围堵中国的发展，而中国也不能把美国推挤出西太平洋。

我应该先说：李光耀先生，生日快乐！他逝世至今已有八年。假若他还健在，会对外部环境深表关注，对国内发生的事情则会恼怒。但是，我相信现在还没来到从坟墓里跳起来的时刻——他承诺过如果新加坡糟透了，他会这么做。

新加坡独立的近60年来成绩斐然。我们顺利度过全球金融危机、经济衰退、结构性改革的颠簸起落，但中美之间的地缘政治竞争剑拔弩张，加上俄罗斯入侵乌克兰致使形势更为复杂，把东亚地区转变成前所未有的危险战争热点。

内部的良治和凝聚力，无疑是新加坡成功的重要因素。我们成为独立的国家时，正值美国在冷战时期两极化世界里展示坚定不移的领导力。无独有偶，我们独立后，世界正趋向各经济体的相互交融和全球化。这些趋势当时乃至今天，对小国和新加坡得以谋生有利，全球化带来繁荣与发展。中国决定走具有社会主义特色的市场经济道路，与世界经济接轨，为许多国家创造巨大的机遇，尤其是让本区域与之一起成长。