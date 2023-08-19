从胡适与冯友兰哲学史看孔子形象转旧折新

芝加哥大学的顾理雅教授指出，冯友兰对孔子的论述最严重之缺失，是甚少提到孔子最大（却无法实现）的志愿，是成为一国的卿相，以便能掌握权力来施行坚实的举措，改变他所强烈不予认可的政治、社会和经济状况。顾理雅甚至认为，忽略了这一点，无异于剔除了孔子哲学思想的核心要素。

历史上，人们对孔子形象的认知，有两大分野。此中之分歧，导源于二者对孔子与《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》这六部典籍（六经或六艺）的关系，在看法上有根本的差异。

认为“六经皆孔子所作”的经生儒士，把孔子视为介于人神之间的圣王一般的人物。在他们的认知当中，生活于礼坏乐崩时代的孔子，感悟到肩负上天赋予自己振衰起敝的重任，所以制作出《诗》《书》《礼》《乐》《易》和《春秋》这“六经”，作为足以垂范后代的治世大典。这一主张，在西汉为主流，可说是当时具有官学地位的今文经学诸家的共识。

可知，如果从这一认知取径切入来理解孔子，自然要以政治取向为第一义来彰显仲尼的抱负与志业。在所谓的经谶之中，孔子更被进一步形塑成身为黑帝之子的“玄圣”。他生于周朝衰败的季世，本应出而为王，无奈因德行属水非火，所以无法顺承五行相生的运转次序，在属于木德的周朝灭亡之后继承大统。但孔子看懂了上天以麒麟与血书昭示的征兆，接下了为火德的汉朝“制天下法”的宇宙重任，制作群经。此中之《春秋》，尤有非凡地位。光武帝笃信图谶，故至东汉一朝孔子为“素王”之说仍盛。迟至晚清，仍有皮锡瑞申张六经为孔子所亲作或删定之说。