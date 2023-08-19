流量背后的流失值得反思

“TFBOYS十年之约”演唱会8月6日在西安奥体中心唱响，成为近期中国娱乐圈的轰动事件，既由于数以千万计粉丝争抢线上线下、黄牛助推下的天价门票，也由于赶上疫情后复苏的演唱会经济热潮。这次演唱会从很多层面看无疑是成功的，在“流量为王”的时代，成功吸引社会关注。只是在这样的超强流量中，还必须清醒明白流失的东西，才能有助于社会不断成长。

这里无意评判TFBOYS的演唱能力及演艺圈地位，尽管以流量为标准，他们应该是最高水平；也无意浇灭众多粉丝的热情，毕竟据说该乐队即将解散，永不会再有合体的演唱会；更无意以嫉妒之心看待演唱会的各个获利方，即使他们的票价超过同期周杰伦、五月天等人。这里只是想感怀一下那些在不经意间流失的有价值的元素，尤其是关于青年和未来，不为教育任何人，只为打开一扇窗。

巨大流量背后是巨额的经济资源，TFBOYS演唱会极大地带动了西安乃至中国消费热潮，也证明了消费潜力，很多人愿意以数千上万元的费用购票进场，更传闻出现一小时5000元人民币（约931新元）的“树杈位”价格，实在让人叹为观止。一方面，面对汹涌人群，不管是主办方还是媒体，都没有细致地给大家梳理呈现这些购票群体的结构信息，包括年龄、学历、出身、性别、职业等，也很少有人介绍身边有这样痴迷的人物，竟使我们无从知晓究竟是谁，推动并构成这样一个疯狂现象，愿以如此高昂价格图一时之快。