吴新慧：组屋政策里的津贴论

我们对住房政策的论述，也要从过度着眼津贴论与资产增值论，转向公平、包容、分享与分担。这才是延续万家灯火里家的故事，不是买房抢房的连续剧。

李显龙总理在2013年8月18日的国庆群众大会上，花了相当多时间谈人民所关心的住房问题，尤其是如何确保现在和下一代新加坡人都买得起组屋。总理当时还打趣地表示“我来充当你的房屋经纪”，以盛港一个预购组屋项目Fernvale Riverwalk来说明，政府如何帮助两房式、三房式和四房式单位的买家负担得起这个靠近榜鹅蓄水池，周边又有适合各龄、应有尽有设施的组屋。

简单来说，就是通过适时调整购屋津贴、额外公积金购屋津贴和扩大特别公积金购屋津贴计划等措施，确保月入1000元的家庭，负担得起两房式组屋；月入2000元家庭，买得起三房式组屋；月入4000元家庭，供得起四房式组屋。总理当时还强调，所谓负担得起，是指中低收入家庭能主要以公积金支付每月房屋贷款，并能在25年内付清房贷，之后的收入就可积累退休储蓄。

10年后，2023年8月20日的国庆群众大会，李总理之前已在国庆献词中预告他会在这个年度全国重要讲话上，进一步说明政府将如何调整组屋政策，确保政策公平和包容，同时完善公积金制度，确保年长会员有足够公积金养老。这是目前很热的课题，因为冠病疫情和俄乌战争等局势造成通货膨胀，使房价这长青民生课题再次浮现。人们会不会期待总理像10年前一样，再“充当经纪”，具体解说房屋政策调整？