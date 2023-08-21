在美国和西方发达国家，经济繁荣、衰退、复苏、繁荣周而复始，有其周期性和相应的经济对策。但中国是政治挂帅，政治凌驾经济，而且习惯只算政治账，不算经济账。当前中国经济盛极而衰，正是由于中共只搞局部经济体制改革，迟迟不启动政治体制改革带来的恶果。

当前中国经济面临私企倒闭潮、外企撤离潮、投资大幅萎缩潮、出入口下降潮、消费严重不足潮、债务连环爆煲潮、员工大规模失业潮、政府财税失血潮……投资、出口、消费三大经济引擎全部动力不足乃至死火。中国国家统计局日前公布的7月份经济数据，不是疲弱下挫就是远逊预期，明显呈现通缩特征。第二季度外资投资额只有区区49亿美元，同比下跌87%！中国恒大、碧桂园两大房地产巨头“债可敌国”，象征整个行业崩溃累及相连产业陷入危机……以致美国总统拜登惊呼，中国经济下滑对世界犹如“定时炸弹”。

中国坊间流传段子：“经济新三大引擎是国家统计局、中宣部、新华社”“挽救经济的工具箱里只剩喇叭（意即‘靠吹’）”。作为世界第二大经济体的中国，自改革开放以来一路高歌猛进，为何数年之间风云突变，急剧下滑？一句话：问题在经济，根子在政治。

中国是当今世上经济被政治捆绑得最厉害的国家，没有之一！1966年至1976年文化大革命，国民经济到了崩溃边缘。1978年5月，胡耀邦推动“实践是检验真理的唯一标准”的思想解放运动，大力平反冤假错案，解放大批老干部；为所谓“地主、富农、反革命分子、坏分子、右派分子”摘帽，恢复公民权；在这基础上，1978年底，在邓小平等老一辈领导人推动下，中共十一届三中全会果断中止“阶级斗争为纲”，将工作重心转移到“经济建设为中心”，开启了改革开放新时期。这之后，农村改革，废除人民公社制，包产到户；开放沿海城市；允许私营企业进入市场，大量吸收劳动力；到海外招商引资，港澳台、美欧日企业不仅带进资金、先进科学技术、成套设备，而且引进市场经济、法治、知识产权、现代企业管理制度等观念；随着2001年中国加入世界贸易组织（WTO），更加搭上经济全球化快车，在国际分工中成为世界工厂，积累了世界最丰厚的外汇储备，成为世界第二大经济体。