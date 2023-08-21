也谈中国民营经济离场论

独立的司法保护、强有力的社会舆论监督等，才是足以保护私人财产的要素。这也是很多中国富人，无论官民，有能力就要把资产转移到其他国家的根本原因。

《圣经》中有言：“已有的事后必再有；已行的事后必再行。日光之下并无新事。”翻翻史书真觉得悲哀，因为人类很少会吸取教训，总会在同一个地方反复翻车。

中国最近二三十年的发展真可谓天翻地覆，但人类很容易忘掉过去的贫穷。我小时候在皖南乡下，因家父有份工资，所以我家在村里经济条件相对不算差，至少不会吃了上顿没下顿。即使如此，我们一年也吃不上三四次肉。记得前些年读《弗雷德里克·道格拉斯：一个美国奴隶的生平自述》，这是1845年一位美国黑奴叙述自己悲惨生活的名著。其中提到他每月“只能”吃约7斤猪肉与50多斤谷物时，我心里想，这是我家20来年前才达到的生活水平！

我生活的上世纪七八十年代的皖南农村，家禽家畜一则是不让多养，二则是人都吃不饱，也没余粮可喂。养上两只鸡，也是为了攒鸡蛋好换盐。而所谓“三年自然灾害”时期，据家父回忆，路上都能看到饿死之人。鱼米之乡尚且如此，其他地区的惨烈可以想象。记得曾任安徽省委书记的万里有回忆，1977年他在安徽省调研时，发现全省只有10%的生产队能保持温饱。特别穷的金寨县，一家人要共用衣服，孩子冬天冷，要躲到锅灶膛里。这种赤贫的程度，即使摆在世界范围内也极为罕见。