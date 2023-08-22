张森林：现代版狮城稗史

最近，新加坡华族文化的梳理与建构声浪不绝于耳，我也在思索“何谓新加坡历史与文化的建构”问题。到底新加坡历史应以何种方式建构比较可靠？经过简单整理，我归纳出下列数种途径，并以此抛砖引玉。

新加坡国立大学中文系容世诚教授在为退休报人王振春的新书《根的系列15：昨日海南街》撰写序文时，透露了三个重要信息：一、《根的系列》是美国普林斯顿大学中文图书馆收藏的少数新马研究著作之一；二、《根的系列》第一和第二集，是容世诚在普大攻读博士学位时，有助于开拓其研究视野的三种文献之一，另两本是台湾学者麦留芳教授的《方言群认同》，以及日本学者尾上兼英教授等的《关于东南亚华人传统戏剧·曲艺综合调查研究》；三、容世诚不久前与国大中文系同僚开授的《新加坡华人的日常生活》通识课，“新加坡街道”是八大讲述核心之一，之所以会以街道作为讲述核心，就是源自多年前其对《根的系列》的阅读经验。

在容世诚这篇题为《“根的系列”和“新加坡研究”》的序文中，《根的系列》一下子就上升至新加坡华人社会文化史的参考文献层面。

《根的系列》是王振春以独特视角书写的成果，他以图引文，书写本土市井稗史，以轻松笔触陈述狮城掌故，不只备受容世诚推崇，2018年，当我在协助新加坡书籍理事会编选《情系狮城：五十年新华诗文选》时，理事会主席张齐娥嘱咐我务必收录其中唯一作者，就是王振春的散文；《根的系列》之深入民心、广受重视的程度，由此可见一斑。