郭振羽：中文一字两制新格局

当代中华语文出现二元结构，繁简并存，注音与拼音互通。30年前汪辜会谈文件“一式四份，双方各执两份”，呈现了当年“互不否认”的立场，牵涉到“政治的语言”，也是“语言的政治”。如今两岸与全球华人紧密交流，彼此渗透影响，丰富了现代中文的多元化发展。

今年是汪辜会谈30周年，媒体大量报道并回顾30年前代表中国大陆的海协会会长汪道涵，和代表台湾的海基会董事长辜振甫两位众所尊敬的大老，在新加坡经过三天密集协商，在1993年4月29日签署《两岸公证书查证协议》《两岸挂号函件查询补偿事宜协议》《两会联系与会谈制度协议》及《汪辜会谈共同协议》等四项事务性协议；标示两岸关系的解冻和发展。四项协议中，以《汪辜会谈共同协议》内容最为简要，却也最为重要。我特别注意到以下条款：“本共同协议自双方签署之日起三十日生效实施。本共同协议于四月二十九日签署，一式四份，双方各执两份。”

引起我注意的是“一式四份，双方各执两份”。原来这份协议的文本，分别以简体字和繁体字（台湾称为正体字）书写，前者横排，后者直排。从外，协议原件只列明日期是四月二十九日，没有年份。双方各执简繁体文件各一份，慎重签字换文后，各自加上年份：大陆简体字版用公元一九九三年，台湾正体字版用民国八十二年。看来双方为了文本的格式和内容可说煞费苦心，只为了为己方求得“正统”地位。这是中国传统中“必也正名乎”的实践，不可不坚持。在坚持之余，还呈现了当年“互不否认”的立场。这其中牵涉到“政治的语言”（language of politics），也是“语言的政治”(politics of language)。

书写的二元结构从历史解读看，自1949年以来，因为海峡两岸的政体、政见不同，形成华人世界的中文书写与口语应用的二元结构。本文以两岸三地（中国大陆、台湾、香港）以及新马地区通行的华文、华语为观察对象，分三点来阐述其二元结构形式。