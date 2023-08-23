从美日韩峰会看中韩关系沧桑巨变

尹锡悦政府上台以来的一系列外交动作背后，是近年来韩国朝野对中国态度的变化，以至在民调中，韩国民众对中国持负面态度的比率，居然超过了对历史宿敌日本的反感。

美国总统拜登、日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦8月18日在美国总统度假地戴维营举行了首次三国首脑会议。尹锡悦说，这确实是“历史性的一天”。英国广播公司（BBC）形容此事是一场“外交政变”（diplomatic coup），《纽约时报》说这是亚洲安全局势的“关键时刻”（pivotal moment），《经济学人》周刊早在8月10日就强调了峰会地点的历史意义，尤其是罗斯福和丘吉尔在二战期间的重要会晤。

这场峰会惊动国际，一个主要原因是“实现了许多人认为不可能的事情”。例如多年前曾经在华盛顿负责日韩关系的一位美国乔治城大学学者回忆说：“（在老布什总统任上）我们几乎无法让韩日两国领导人在同一个房间里和我们见上一面。”这里的障碍便是日本在朝鲜半岛的残酷殖民统治的深刻历史记忆，并没有随时间而从韩国人心中淡化，反而因为日本近年来频频为军国主义历史“翻案”，而不断沉渣泛起。

所以欧美朝野在庆贺史无前例的戴维营峰会时，担心的仍然是韩日两国能否像法德两国那样，达成历史性和解。几乎所有报道都强调韩日首脑都面临选举政治和选民意愿的挑战。拜登也在峰会前恭维了日韩领袖的“政治勇气”。山姆大叔导演的韩日合作，究竟能走多远？仍然有待时日考验。