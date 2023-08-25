三种抉择应对俄乌战争

把别国土地说成是自己的领土，还要动用核武器来巩固所侵占的土地，这是公然违反国际法和联合国宪章，是令人不齿的邪恶行为。俄国还威胁动用核武器来实现邪恶目的，这是向世界发出的最大挑战。

俄罗斯高官频频向世界发出核讹诈，外交部长拉夫罗夫在当地时间8月19日出版的《国际生活》杂志上说，俄罗斯在核威慑领域的国家政策完全是防御性的，目标是将核潜力维持在保证捍卫国家主权和领土完整，以及防止对俄罗斯及盟国的侵略所需的最低水平……在乌克兰危机的背景下，最大的危险是美国和北约国家通过使局势升级，导致核大国之间直接武装冲突的风险。

拉夫罗夫这番话有些绕，但可以归纳为：俄国的核威慑是防御性的；相反，核威胁是美国和北约国家通过使局势升级导致的。俄国使用核武器是美国和北约逼迫的。

说谎成性是俄国政客的一大特点，胡搅蛮缠则是俄国政客的另一大特征。他们有本事把白说成黑，把黑说成白。如同侵略乌克兰，却把责任推在北约东扩上；俄国也是借口美国和北约援助乌克兰，即某些人所说的“拱火”，俄国打不赢了，就要动用核武器。这个说辞完全是颠倒黑白。乌克兰没有侵略俄国，是俄国入侵乌克兰。同样，美国和北约没有入侵俄国，是在帮助乌克兰反侵略。因此，正义和邪恶，是非与曲直泾渭分明。在感到失败不可避免后，俄国再次发出核讹诈，不过是一再虚张声势而已。