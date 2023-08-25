比拉哈里：大国竞争中的小国生存法则

毫无疑问，我们生活在动荡的时代。但我们的时代是前所未见的吗？任何主权国家制度都存在竞争，不幸的是，竞争往往会演变成冲突。战争概念和技术的变化使20世纪变得格外血腥。乌克兰战争以及美国与中国之间的竞争，符合长期以来形成的国家行为模式。它们引发的不确定性，就是已故美国前国防部长拉姆斯菲尔德所说的“已知的未知”（known unknowns）。

新加坡独立后的头10年，本区域和全球主要国家冲突不断，局势动荡。1965年，当针对马来西亚和新加坡的对抗（konfrontasi）正在展开时，印度尼西亚却因一场失败的政变被归咎于向中国靠拢的印尼共产党，而陷入了一场带有明显种族和意识形态色彩的内部流血冲突。1969年，马来西亚爆发种族暴乱。亚细安最初的五个成员国，都面临着中国支持的共产主义叛乱，冷战在本区域如火如荼。

1965年，美国派遣地面部队，轰炸河内和海防，使越南战争升级。但10年后，美国被迫撤军，整个印度支那落入共产党之手。印度和巴基斯坦于1965年和1971年爆发战争；在此之前不久，1962年，中国在喜马拉雅山进攻并击败了印度。1967年和1973年，以色列与几乎整个阿拉伯世界打了两场战争，并取得胜利。1969年，中国与苏联的争端演变成西伯利亚和新疆的边境冲突。中国被文化大革命的革命狂热所吞没，美国则为越南战争和民权问题带来的严重、有时甚至是暴力的政治、社会和文化分裂所困；日本和欧洲也出现类似的紧张局势。笼罩在所有这些，以及第三世界众多冲突之上的是美苏对抗。就在1962年，这一对抗所导致的古巴导弹危机，将世界推向核末日的边缘。