吴云涛：昨天的战争——金门炮战纪念日有感

今年的8月23日，恰逢金门炮战爆发65周年，台湾主要政治人物悉数登陆金门岛。民众党籍的总统参选人柯文哲虽然未到，但早在5月份就已经到这个昔日的战地“打卡”了。

总统蔡英文发表讲话，作为坚持台独理念的民进党籍政治人物，总体基调仍是“抗中保台”，可说了无新意，无益于降低两岸当前紧张局势。海峡两岸都是黄皮肤黑头发黑眼珠，尽管政见不同，甚至可说分歧巨大，但要坚持一条底线——两岸之间不能轻启战端，因为“和则两利，斗则两败”。金门就是一个活生生的例子——从1958年8月23日开始，20多年间，当地居民都生活在隆隆炮声中，如履薄冰，谈不上安居乐业；大陆的福建地区，也因为长期作为战区，国家不在福建投入大资金，搞大规模建设，也导致福建的经济社会发展缓慢。如果不是碰上改革开放的春风，可能比许多内陆省份还要落后。

中国大陆1979年1月1日与美国建交，同日对金门停止炮击，两岸正式息兵，金厦地区之后逐步开展经贸往来，厦门成为经济特区，发展驶入快车道；金门也和大陆开展经贸往来，不管是一开始的“小三通”，还是后来的“大三通”，金门都是一个重要地区，大陆游客也为金门带去不少真金白银。现在金门的大部分用水都依靠大陆提供，供电也在计划之中。可以说，从两岸交流中，金门获益颇多。金门如此，整个台湾也是这样。两岸经贸往来，让台湾赚得盆满钵满，每年贸易顺差都是几百亿美元。大陆通过引进台湾的资金、技术、管理经验，众多行业获得了长足发展，最典型的是食品业、半导体业，人民的生活质量得到提高。