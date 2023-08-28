陈刚：金砖扩容后中国外交重点转向全球南方

中国外交正面临新的调整，将进一步提升“全球南方”的重要性，甚至可能放在首要位置。与此相配合的是，中国的对外贸易及投资重点也有可能转向南方世界。

近期中国国家主席习近平赴南非出席金砖国家峰会，会议期间金砖组织进行大规模扩容，阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋这六个“全球南方”（Global South）的重要国家得以加入。习近平今年到目前为止只对外出访两次，这次南非之行是继3月对俄罗斯国事访问后的第二次出访，凸显了当下中国外交已把“全球南方”放在首要位置。

事实上，中华人民共和国外交一直高度重视和发展中国家之间的关系。在冷战时期，毛泽东提出著名的“三个世界”思想，把当时的世界划分为三大类，超级大国美国和苏联是第一世界，已经工业化的区域如日本、欧洲、澳大利亚和加拿大是第二世界，广大亚、非、拉发展中国家包括中国是第三世界。今年人们谈及的“全球南方”和第三世界概念高度重合，即便沙特阿拉伯和阿联酋等国已经跃升为高收入国家，国际社会仍普遍把这些新兴经济体和老牌工业化国家相区别，归为“全球南方”的一部分。中国虽然已经成为世界第二大经济体，但也仍然把自己定位为发展中国家，属于“全球南方”。这些“全球南方”国家在国际治理问题上往往具有一些相似的观点，如强调扶贫、基础设施建设、技术转让和援助等。因此“全球南方”如今不仅仅是一个经济概念，更多涉及国家的政治身份认同。

中国的第三世界外交在毛泽东时代，基于三个世界的理念，中国外交将重点放在第三世界。当时中国和美苏两个超级大国的关系都不好，而由于意识形态和社会制度的差异，中国和其他西方发达国家之间的关系也难有大的发展。所以当时中国把外交布局重点放在亚、非、拉等第三世界国家，通过大量援助支持这些国家的发展，同时也提升自身的国际地位。1971年中华人民共和国在众多发展中国家的支持下，取得联合国代表权席位，被视为是中国第三世界外交的一大成就。