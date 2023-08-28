徐海娜：无须恐慌，处处都有“看门狗”

作为普通市民，与其焦虑，与其寤寐难安，不如放心把我们的忧虑交给这些“看门狗”，让这些专业人士去做专业的事。世界上很多政府都会为本国的利益考虑，何况还有大量的非政府组织，也在时时盯着看。所以，海鲜还能不能吃，海边还能不能自由玩耍，也要看看他们提供的证据，而不是靠着不断扩大的悲剧性想象。

最近关于日本福岛将核电厂处理水排入大海的新闻，引起很多争议。在联合国原子能机构过去审查这一排海计划期间，国际上也一直都在讨论何为最优解决方案。直到8月24日，日本第一批达到国际排放安全标准的核电厂处理水开始入海，质疑和反对的声音仍然不少。除此之外，这次排海行动还在周边国家民众中引起新一轮的恐慌情绪。

我注意到，各国媒体在报道有关新闻时，“Watchdog”这个词频繁出现，有的编辑还喜欢把这个词加入标题中。例如：7月4日的BBC新闻标题为：Fukushima nuclear disaster: UN watchdog approves plan for water release（福岛核灾难：联合国监督机构批准放水计划）。7月10日《南华早报》标题为：Global Impact: Japan, nuclear watchdog under intense scrutiny over discharge of Fukushima nuclear-contaminated water（全球影响：日本核监管机构因福岛核污水排放而受到严格审查）。

英语里面“Watchdog”这个词直译的话就是“看门狗”。“看门狗”这个词在华语里常常有贬义色彩，但在英语里却恰恰相反。狗的形象机敏、警觉又忠实，所以英语常用这个词来形容做监察的人。