徐海娜：无须恐慌，处处都有“看门狗”

作为普通市民,与其焦虑,与其寤寐难安,不如放心把我们的忧虑交给这些“看门狗”,让这些专业人士去做专业的事。世界上很多政府都会为本国的利益考虑,何况还有大量的非政府组织,也在时时盯着看。所以,海鲜还能不能吃,海边还能不能自由玩耍,也要看看他们提供的证据,而不是靠着不断扩大的悲剧性想象。

最近关于日本福岛将核电厂处理水排入大海的新闻,引起很多争议。在联合国原子能机构过去审查这一排海计划期间,国际上也一直都在讨论何为最优解决方案。直到8月24日,日本第一批达到国际排放安全标准的核电厂处理水开始入海,质疑和反对的声音仍然不少。除此之外,这次排海行动还在周边国家民众中引起新一轮的恐慌情绪。

我注意到,各国媒体在报道有关新闻时,“Watchdog”这个词频繁出现,有的编辑还喜欢把这个词加入标题中。例如:7月4日的BBC新闻标题为:Fukushima nuclear disaster: UN watchdog approves plan for water release(福岛核灾难:联合国监督机构批准放水计划)。7月10日《南华早报》标题为:Global Impact: Japan, nuclear watchdog under intense scrutiny over discharge of Fukushima nuclear-contaminated water(全球影响:日本核监管机构因福岛核污水排放而受到严格审查)。

英语里面“Watchdog”这个词直译的话就是“看门狗”。“看门狗”这个词在华语里常常有贬义色彩,但在英语里却恰恰相反。狗的形象机敏、警觉又忠实,所以英语常用这个词来形容做监察的人。