潘政麟：疫后愈加内卷的中国网络服务

中国是快速发展的国家，在智能化以及数码化道路上可说领先全球。在疫情之前，网购、外卖、网约车等行业（网络服务行业）实际上已非常盛行。疫情更是促进了上述行业的发展，成为生活不可或缺的一部分。然而疫情对中国造成一定的打击，上述行业在疫情之后更加“内卷”。

今年8月15日，中国国家统计局宣布不再发布青年失业率的统计。此前统计局的数据显示，上半年青年失业率为21%左右；北大教授则指出约40%，如今社会较普遍认为在33%左右。也就是说每三个青年就有一个失业，这对中国来说是巨大的社会问题，毕竟人口基数过大。这些青年失业后（往往是大学毕业后原地失业），只能加入门槛不高的行业，例如网络服务行业。只要有电瓶车（电动摩多车），就可以当起送货员或送餐员。加入网约车也只需要一部车就可以开始赚钱。

根据中国交通运输部数据，今年4月至7月之间有40万新人涌入网约车行业。由于网约车受交通运输部管制，因此有相对可靠的数据参考。相比之下，送货员和送餐员则难以有值得参考的数据。但在中国生活一段时间，都能感受到外卖和快递的效率之高。效率提高有两个原因，硬件系统得到升级，或员工更加辛苦工作。从我的观察来看，许多人员在疫情之后工作更加辛苦了。许多送餐员在大街上跑得更快，去餐厅取餐更“着急”。因为对他们来说，如果表现效率不好，被平台扣分，会影响后续的接单甚至是最终的收入等等。