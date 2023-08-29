林原：赖清德选情相对乐观而不够稳定

《联合早报》8月1日发表顾尔德先生的评论文章《稳定领先的赖清德有失足危机吗?》——里面提出的见解引起我的兴趣。不过，文中一些言论有可商榷之处。

顾尔德指出：“代表民进党参选的赖清德，在民调上持续保持领先，非民进党阵营则仍处于分裂状态。”这种说法看似没有问题，实则不够严谨。目前其实不存在非民进党阵营，国民党、民众党乃至时代力量等原本分属不同阵营。就国民党、民众党而言，双方在政治理念、价值等方面有差别（柯文哲提到两党基因不一样）。与亲民党、新党不同，民众党并非从国民党中分出。

顾先生以为：“从民调趋势来看，赖清德在三人竞争中维持36%的领先已非常高，基本上绿营的基本盘都团结一致支持他，同时也能抢到部分中间选民。”绿营基本盘果真团结一致支持赖清德吗？该观点可商榷。以前台湾政坛流行一种说法：民进党初选“杀到见骨”，选后会大团结。其实不尽然。在2022年地方选举中，在“绿到出汁”的屏东县，民进党候选人周春米（得票率49.09%）仅以较小优势，战胜国民党候选人苏清泉（得票率46.59%）。应该有部分绿营人士放弃投票甚至改投苏清泉。此前在党内初选中，周春米战胜了庄瑞雄与钟佳滨。这两位败选者后来是否全力辅选周春米，存在疑问——真实情况或可说是“表面团结，实际未必支持”。2024年大选，民进党内不属于泛新潮流系的某些人士，对赖清德是否也仅是“表面团结”？