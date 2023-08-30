吴俊刚：谁最适合当总统？

本来是要用来抵挡一个坏政府的机制，在竞选活动中，也可成为一些政党利用的工具。对政府来说，这有点像是回旋镖。对选民而言，一些选民可能因此迷惑，误把总统选举当成国会选举。现在应该已有更多人清楚认识民选总统的职责和权限，以及他所应扮演的角色。

这个问题的答案很简单：看哪位竞选人具备最佳条件，能最好地履行宪法所规定的民选总统职责。民选总统的主要职责大致上分三个方面：一、作为团结人民的象征；二、守护国家储备金；三、维护公共服务的廉洁诚信。

此外，大家都知道，国家元首也是代表国家一张最重要的名片。在国与国的交往中，总理代表的是政府，元首代表的则是国家，必须有那么个气派。由于身负多重重任，民选总统的理想人选，必须具有适当的政治和财政经验、较高的民望、接地气又擅长外交。要求很高，所以能胜任愉快的人并不多。这里强调的是胜任，和符合参选条件是不同的。

作为团结人民的象征，可说是总统的基本职能。本来，总统由国会推举，是超越政治的。这在一个实行政党政治的国家很重要，因为政党政治是分裂性的。每个政党为了争夺更多的国会席位和执政权，都会推出本身的政纲，宣扬不同的政治理念，吸引社会上不同的群体，建立追随者的忠诚，结果必然分裂选民和社会。一个有高度民望的总统，可以发挥弥合社会分歧的作用，把大家重新团结在国家的旗帜下。