康埈荣：中国忧虑韩美日峰会的几点商榷

韩美及美日确实是同盟关系，但韩美日三国不是同盟关系，加上韩日之间因种种历史原因无法结盟的情况下，建立具有军事同盟性质的安全同盟体，并不符合实际。

韩美日三国首脑在有特殊历史意义的美国戴维营举行了首次单独首脑会议，并宣布三国合作的“新时代”（New Era）到来。三国首脑会谈从1994年11月开始，以多边会议形式共举行了12次。韩国尹锡悦政府上台后也举行了三次首脑会谈，但此次第四次峰会被标记为强调三国一体的“韩美日首脑会议”，可见团结程度和地位得到进一步加强。

尤其是，戴维营是重要国际问题的历史场地，具有相当大的战略含义。此地为英国丘吉尔首相和罗斯福总统讨论二战结束方向的场地，也是冷战时期苏共总书记赫鲁晓夫和艾森豪威尔总统发表“摒弃军事对决”的历史宣言场地；又被评价为中东和平协商的转折点，是以色列与埃及签订和平协定的历史场地；也是俄罗斯总统普京和布什总统在后冷战时期，针对代替过时的削减战略武器条约的新削减战略武器条约，进行协商的场地。此次峰会更是拜登就任总统后首次邀请外国首脑访问戴维营，从中可充分看出美国乃至韩日两国对三国合作的意志。

韩美日首脑采取了明确三国合作方向的“戴维营原则”（Camp David Principles），包含具体合作方案的共同声明“戴维营精神”（Spirit of Camp David）以及明文规定立即应对区域共同威胁，强调政治合作意志及落实方案的“协商约定”（Commitment to Consult）等三份结果文件。这些文件基本上把焦点放在对韩美日共同利益和安全产生影响的地区性挑战、挑衅以及威胁的应对上。