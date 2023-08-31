纳扎尔拜·叶尔肯：解读哈萨克斯坦总统高调访越 ——联手应对“欧亚阶梯式地缘风险线”

俄乌战争全面升级，与美中战略博弈持续深化，不仅直接加快全球供应链结构之重组进程，还间接开启了欧亚大陆地缘政治层面的新一轮两极化，以及经济层面上的多极化发展趋势。换言之，新地缘政治现实的固定化，在有效迫使区域各国重新定义本国核心利益与安全的同时，也告诫这些国家勿卷入美中俄三角博弈所创之“地缘旋涡”，以免引火烧身。

正值美中俄三角大国博弈因乌克兰战事的复杂化而日益激烈之际，作为草原雄鹰之首的哈萨克斯坦总统哈斯穆—卓玛尔特·托卡耶夫，应越南国家主席武文赏的邀请，于8月20日飞抵河内，高调开启为期三天的国事访问，告知世界哈越双边关系将在错综复杂的国际关系之大变局中，步入崭新阶段。各方将凭借所属区域大国地位与政经影响力，共同推动欧亚大陆“心脏地带”与“边缘地带”之间的全方位战略对接，为构筑持续稳定且繁荣昌盛的印太海陆一体化新发展秩序，奠定地缘基础。

区域合作新战略布局访问期间，托卡耶夫分别与武文赏、政府总理范明正、国会主席王廷惠、越共中央总书记阮富仲举行一系列高级别会晤，共同见证包括两国间互免签证在内，共12项合作协议的签署，标志着哈萨克斯坦所属的中亚与越南所属的东南亚之间的经贸往来与产业合作，将更上一层楼。

与此同时，托卡耶夫相继会见了越南SOVICO集团董事长阮青雄及越南国家油气集团董事长黄国旺，就开辟能源与物流领域新发展前景，进行了深入探讨，表示愿意为越南大型企业对境内重要基础设施、油气加工、地质勘探项目投资提供全面支持，包括给予税收和关税优惠待遇。