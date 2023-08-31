刘家明：未来教育的“茎”与“蒸汽”

事实上，要成功推行政策，完善解决方案，必须先考虑一国一地的文化习俗、生活民情，甚至政治经济等，再经过判断式思维，沟通和教育等才会事半功倍。所以说必须在STEM里加入人文博雅教育元素，变成STEAM才是解题之道。

近日教育界的热门话题，是由科学（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）和数学（Mathematics）这四个英文字的首字母组成的缩写STEM。STEM在英文里是植物的茎，是长出芽和叶的植物轴。茎把植物生存的要素如水、矿物质和食物输送到植物其他部分，也可以储存食物，用它来形容未来的教育内涵非常贴切。不过在一个完整的教育体系里，应该要加入代表人文艺术等的博雅科目（Liberal Arts）的A，这样的话，STEM就变成STEAM，也就是水蒸汽了。水蒸汽除了可以变成滋润植物的水分，也可以飘到树冠以上的天空。

在国家独立初期，百业待兴，为了更快发展工业和经济，那时的教育方针和社会风气是重理轻文。读书进入理科是首选，后来还在中学加办了工艺科，要修工程就要等到上大学，或者出国留学。当各种工业和经济快速增长，商业金融等非理科知识的需求激增，传统的土木、机械、电机工程等不再是职场宠儿。到了现在电脑和互联网时代，学生对数理化的兴趣已不高，选科时都冲向有较好就业前景的学科，只有不得已才选工程。

现在不修物理也可以报读大学工程科，可见进入工程科的门槛之低了。所以在面对第四次工业革命将带来的各种高科技挑战之际，重振STEM是必要的。